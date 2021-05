Rok byla bez práce jako zpěvačka, zavřeli jí hospodu i divadlo! Lucie Bílá se po roce poprvé ukázala ve společnosti

Lucie Bílá Super.cz

"Řekla jsem si, že toho období využiji a nebudu fňukat. Stihla jsem zrekonstruovat restauraci a divadlo. Scénu, která pro mě vždy byla domovem. Teď je domovem ještě víc. Odešli od nás turisté, budeme divadlo nabízet našim. A proto jsem ho zrekonstruovala, aby se tu cítili hezky," řekla Super.cz Bílá.

Celý rok rekonstruovala divadlo i hospodu. "Už to teď není hospoda, ale restaurace. Divadlo jsem zrekonstruovala od archivu až po kanceláře. Nové jsou klimatizace, nová je scéna, mikroporty, zkrátka všechno," prozradila s tím, že se opět těší před diváky.

"Zpívání jsem trošku odložila. Teď už se ale vrhám do studia a točím novou písničku. Napsal mi ji Pokáč. Těším se, je bezvadná. Už zase budu za zpěvačku, do teď jsem byla vlastně podnikatel," usmívá se.

Během lockdownu naštěstí nemusela propouštět své zaměstnance. "Rozhodla jsem, že nepropustím jediného člověka. Udělala jsem vše proto, aby moji lidé nepocítili změnu, která přišla v celé společnosti. Jednoduché to nebylo. Musela jsem si máknout. V divadle je nový tým. Mám novou produkční, prodejkyni, technika, přidala jsem další tři lidi do týmu a můj bratr se stal provozním divadla. Lehké to nebylo, ale zvládli jsme to," dodala na křtu desky dua Ben a Mateo. ■