Na 53. narozeniny zavzpomínala Kylie Minogue na své mládí a dobu, kdy si sama pletla svetry

Kylie Minogue se v šoubyznyse pohybuje od svých 11 let, kdy se začala objevovat v seriálech. Do světa hudby vstoupila svým debutovým albem v roce 1988 a takhle tehdy vypadala. ■

Na snímku s Jasonem Donovanem, se kterým v roce 1989 nazpívali stále oblíbený hit Especially For You. ■

Profimedia.cz