Na očkování plánuje jít co nejdříve: Muzikálová zpěvačka musí počkat, až dokojí tříměsíčního syna

Pavlína Ďuriačová Super.cz

Nyní se vrátila na divadelní prkna a čeká ji první představení po porodu, které v Divadle Broadway odehraje před zdravotníky. „Je to super, jsem ráda, že se toho divadlo chytlo a že budeme mít tu čest pro ně vystoupit. V mém okruhu lidí tím koronavirem prošlo strašné množství lidí a někteří už tady nejsou, takže vzdát jim tu čest, že pro ně zahraji představení, je skvělé,“ řekla Super.cz zpěvačka, že celou situaci s koronavirem bere s respektem, už kvůli tomu, že v její blízkosti nemoci pár lidí podlehlo.

„V rodině přímo ne, ale v okruhu známých a přátel, tam určitě jo,“ svěřila se zpěvačka, která je zodpovědná. „Já se snažím neustále nosit respirátory. Během těhotenství jsem byla doma, nikoho jsem si tam kromě rodiny nepouštěla, a vedle dlouhých procházek jsem nikam nechodila,“ svěřila se Pavlína, která vše dodržovala i v době šestinedělí.

To už má za sebou, a tak se mohla vrhnut do zkoušení hitmuzikálu Láska nebeská. Jak to jen bude možné, vyrazí i na očkování. „Na očkování bych šla z fleku, nicméně protože kojím, tak nemůžu, protože miminko nesmí přijít do kontaktu s tou očkovací látkou, takže dokud kojím, tak jsem mimo kategorie, určitě to plánuji a rozhodně mě to nebaví nosit respirátory, držet si odstupy a bát se obejmout kohokoli,“ řekla nám zpěvačka. ■