Čtyři děti, téměř 22 let manželství a stále vypadají zamilovaně: David a Victoria Beckhamovi si dali rande v New Yorku

David a Victoria Beckhamovi Profimedia.cz

Slavný britský pár se přesunul do New Yorku a využívá každého volného prostoru na společné chvilky. Z „rande“ dokonce Victoria (47) a David Beckhamovi (46) přidali pár snímků na sociální sítě.

David se pochlubil společným snímkem, kde má úsměv od ucha k uchu a u Victorie se náznak smíchu také objevuje. Ten okomentoval slovy: „Evidentně jednomu z nás tohle přišlo neskutečně vtipné.“

Na dalších snímcích David prozradil, že byli na večeři ještě s pár přáteli. Ovšem další dny je fotografové ruku v ruce viděli v jiných podnicích, kde si dopřávali chvilku ve dvou.

V roce 2019 se Victoria v jednom z rozhovorů rozpovídala o tom, jak jejich manželství stále skvěle funguje. „Děti jsou naše priorita, všechno se točí kolem nich. Oba tvrdě pracujeme a milujeme to, co nás živí. Podporujeme se ve všem a nemohli jsme mít větší štěstí, že jsme našli jeden druhého a rosteme společně,“ řekla tehdy Beckham, která potvrdila, že mezi nimi to byla rozhodně láska na první pohled. A zamilovaně vypadají pořád. ■