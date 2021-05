Další rýpnutí do královské rodiny? Princ Harry se rozpovídal o skrývání duševních potíží a vině

Princ Harry Profimedia.cz

Princ Harry (36) pokračuje v odhalování svého soukromí a osvětě o duševním zdraví. V šesté epizodě minisérie The Me You Can't See na Apple+ TV se rozpovídal o skrývání duševních problémů před blízkými, s čímž má podle všeho vlastní zkušenosti.