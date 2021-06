3 měsíce po porodu už stojí na jevišti: Někdejší boubelka promluvila o synovi a shazování těhotenských kil

Pavlína Ďuriačová Super.cz

„Strašně jsem se těšila. A po roce mě to hrozně baví,“ svěřila se Super.cz muzikálová zpěvačka, kterou jsme potkali na zkoušce představení Láska nebeská. Ten půjde po několika měsících zkoušení poprvé před publikum, a to v rámci několika představení uspořádaných pro zdravotníky.

Zatímco do teď trávila Pavlína všechen čas se svým synem, na celý týden roli maminky vyměnila za práci v divadle, a byla tak od malého Adama poprvé sama. „Jsem na mateřské, ale naštěstí mám kolem sebe strašně fajn lidi, včetně mojí maminky, která se o malého bez problémů postará. Stejně ale chodím s telefonem a očekávám reporty z domova, co se zrovna děje,“ svěřila se zpěvačka, která před otěhotněním prošla velikou změnou.

Podařilo se jí zhubnout neuvěřitelných 62 kilogramů. S kily za pár měsíců plánuje opět zápasit. „Zůstaly mi kila po porodu. I přes zdravou stravu jsem během těhotenství nabrala 27 kilo, takže moje srdce trpělo. Něco málo mi zůstalo, teď si nemůžu dovolit to redukovat, musím počkat, až dokojím, a pak se do toho zase opřu. Protože v postavě před otěhotněním jsem se cítila skvěle,“ svěřila se Pavlína, která se dostala na velikost S+ (nejmenší velikost v plus size), na což je hrdá. ■