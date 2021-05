Stěhování nekončí. Bohuš Matuš hledá po pár měsících nové bydlení

Bohuš Matuš Super.cz

Není to tak dávno, co se Bohuš Matuš (47) s Luckou stěhovali. Před narozením dcery Natálky se rozhodli jít do většího bytu. Novomanželé ale nyní řeší to, že by se znovu pustili do stěhování.

„Je to panelák, kde je vše slyšet. Já třeba skládám nové hity, nahoře někdo sedí na záchodě a je to v podstatě skoro slyšet i na té nahrávce,“ svěřil se Super.cz zpěvák s tím, že kvůli sousedům nemůže moc zpívat a hrát, tudíž hledá něco, kde by se mohl i doma připravovat na práci.

„Tak hledáme něco, kde by nám bylo líp, kde by byla zahrádka. Soused mi opravdu nevadí, my si celkem rozumíme, on je slušný, ale abych přes den mlčel a chodil po špičkách, to se mi nechce,“ svěřil Bohuš, který už má dokonce i nějaké nabídky.

„Plánujeme se stěhovat, teď jsme dostali nabídky, já ještě chvilku počkám, pokud nebude pokračovat rošáda zvaná koronavirus, tak bychom šli do baráčku, a pokud jo, tak půjdeme asi na ubytovnu,“ svěřil se s humorem Bohuš. „To byl pokus o vtip,“ dodal zpěvák, kterého jsme potkali na zkoušce Divadla Broadway.

S kolegy odehraje několik představení pro zdravotníky a poprvé po několika měsících se tak objeví v divadle před publikem.

„Moc se těším, já jsme komediant a tohle je skvělá komedie v režii Zdeňka Zelenky, který je skvělý. Byl ze začátku shovívavý, protože jsem se v tom trochu hledal, ale opravdu se v tom cítím hezky a moc se na to těším,“ svěřil se Bohuš Matuš na zkoušce hitmuzikálu Láska nebeská. ■