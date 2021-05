Jen několik měsíců po porodu má nižší váhu než před těhotenstvím. Jitka Nováčková se ukázala v bikinách

Jitka Nováčková v plavkách Foto: Archiv J. Nováčkové

"Po otevření regionů v Řecku jsem se rozhodla vyjet s Leou na několik dní k moři na jedno z nejkrásnějších míst. Dovolená, jakou jsem znala dřív, to není. Kdo byl někdy na dovolené s malým miminkem, které má spousty bolení a hodně času propláče, asi si to dovede představit. Ale i za těch pár chvil to stojí," užívá si dovolenou Jitka.

V plavkách pouhé čtyři měsíce po porodu vypadá výborně. Dokonce měla krátce po porodu nižší váhu než před otěhotněním. Zatím si na cvičení našla čas jen jednou. "Až porodím, konečně začnu cvičit, říkala jsem si v říjnu. Hádejte, co se po porodu stalo. Nejen, že mi na postavě nezáleželo, nebyla ani žádná energie. Samozřejmě jsem od té doby cvičila jen jednou. A to jen, abych se odreagovala, a aby mě tolik nebolela záda," prozrazuje.

"Ani nevím jak, ale brzy po porodu jsem zjistila, že jsem zhubla pod původní váhu. Svalová hmota mi totiž během těch nečinných měsíců ustoupila a tuk je lehčí než svaly. Samozřejmě tělo není tak pevné, protože není tak osvalené," vysvětluje s tím, že i stravu nemá tak ideální jako před otěhotněním, kdy se snažila jíst pravidelně pětkrát denně.

"Kromě ztráty části svalů jsem přestala jíst dostačující porce a jím jen 2-3x denně úplně malé studené porcičky “co dům dal”, a tak se mi metabolismus pravděpodobně zpomalil," dodala k nízké váze Jitka. ■