Syn Lucie Bílé se po roce a půl vrátil z Francie domů. Jak dnes vypadá Filip Kratochvíl?

Filip Kratochvíl Super.cz

Syn Lucie Bílé (55) Filip Kratochvíl je v Česku. Po roce a půl ve Francii se vrátil domů. Pomáhá své mamince s divadlem, které během covidového období slavice rekonstruovala. " Pomáhám doma, s divadlem, snažíme se to rozjet," řekl Super.cz Filip.

Do Francie letěl hlavně proto, aby se naučil jazyk. To se prý moc nepovedlo. "Odletěl jsem tam za partou kamarádů, kteří měli volno v bytě. Byl jsem tam rok a půl. Chtěl jsem tam zkusit žít, naučit se francouzsky. Umím základy, spíš sprostý slova, moc se to nepovedlo," usmívá se.

Filip nebydlí u Bílé v domě, má svůj byt v Praze, který mu zpěvačka pořídila. Jak dlouho se zdrží v Česku, zatím netuší. "Budu tady, dokud bude potřeba," říká s tím, že nyní pracuje hlavně s rodinou.

"Snažím se vyšlapat svoji vlastní cestičku, je to těžké pod máminým stínem. Teď ale zrovna s mámou spolupracuju. Jsem rád, že s ní řeším divadla, můžu s ní dělat videoklipy," dodal Filip.

Momentálně syn Lucie Bílé nemá žádnou známost. "Vztah nemám. Práce je dost a rok zavřený doma na počítači také moc nepomáhá. Venku se seznámit vlastně nešlo, musíme počkat," dodal. ■