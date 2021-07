Válka Roseových jejich vztahy nenarušila: Michael Douglas a Kathleen Turner se vrací na obrazovku jako pár po rozvodu

Michael Douglas a Kathleen Turner Profimedia.cz

Jejich poslední filmový rozchod už tak velký happyend neměl. Ve Válce Roseových došli až do tragického konce, kterého se vztah mezi herci naštěstí nedočkal. Ti jsou dodnes přáteli a váží si jeden druhého.

„Známe se tak dobře,“ řekl časopisu People Douglas a pokračoval: „Musíte ochraňovat a vážit si každého dobrého vztahu, který máte.“

Kathleen s Michaelem se prvně potkali před kamerou ve filmu Honba za diamantem, následovala Honba za klenotem Nilu a později ještě zmíněná Válka Roseových.

V novém seriálu hrají rozvedený pár a Douglas jejich společný čas před kamerou počastoval komentářem: „Byla to neskutečná zábava. Byl to takový faktor pohodlí, a když to pak vidíte na obrazovce, je to navíc opravdu dobré.“

Kathleen měla na natáčení podobný názor: „Nemusela jsem o ničem přemýšlet. Říká se, že je to jako obléknout staré bačkory, což podle mě znamená, že je to jedna z vašich nejoblíbenějších věcí. A přesně tak jsem to cítila.“ ■