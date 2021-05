Filmového make-upu už jí stačilo. Gwyneth Paltrow se ve 48 letech nejraději ukazuje bez líčení a vypadá mladší

Gwyneth Paltrow Profimedia.cz

K uvedení své nové role zvolila bývalá herečka snímek, kde na sobě nemá jedinou kapku make-upu a s černobílou čelenkou ve vlasech vypadá jako holčička. „Jsem poctěna tím, že mohu vstoupit do Rent the Runway, který oživuje svět módy a naše šatníky jinak než ostatní. Jsem nadšená, že mohu být součástí týmu,“ napsala ke snímku.

Na samotném Instagramu módní společnosti už ale tolik nadšených ohlasů jako na svém profilu neměla. Fanoušci půjčovny značkového oblečení se hojně ozývali, že Gwyneth není zrovna tou osobou, ke které by chtěli vzhlížet a že ruší svá členství. „Ona je tak elitářská a absolutně se nespojuje se světem kolem,“ napsala jedna sledující a další se přidala: „Zajímalo by mě, jestli jste si vůbec zjišťovali, co si o ní většina lidí myslí, tohle bude pro váš byznys špatné rozhodnutí.“

Paltrow už je roky úspěšnou podnikatelkou se svou značkou Goop, která pod sebou skrývá tajemství zdravého životního stylu. Jak se jí povede v nové roli, se teprve ukáže. ■