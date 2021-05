Lady Gaga si dopřává odpočinku na sluníčku: V tangách ukázala svůj sexy zadeček

Lady Gaga Profimedia.cz

Fanoušky na Instagramu Lady Gaga (35) potěšila po dlouhé době snímkem v bikinách. Vzhledem ke své pracovní vytíženosti s natáčením filmu House of Gucci v Itálii si tak po dlouhé době dopřála odpočinku ve svém domě v Malibu.

Zpěvačka a herečka vystavila své tělo paprskům slunce v drobných bikinách, ze kterých ukázala hlavně jejich spodní část, a ještě zezadu. Vzhledem k jejím často velice vykrojeným outfitům není divu, že zvolila na opalování právě tanga. Ušetří tak čas maskérům, kteří by případně museli neopálené pruhy zakrývat make-upem.

Zrovna jeden ze svých divokých modelů oblékla před pár dny na oslavu 10 let od vydání svého alba Born This Way. K tomuto výročí dostala od starostky West Hollywoodu klíč od města.

Gaga také nedávno odtajnila, že se objeví v Přátelích, tedy v jejich unikátním setkání na HBO. Společně s Lisou Kudrow alias Phoebe Buffay zazpívají hit Smradlavá kočka. Režisér Ben Winston se o hudebním hostovi domlouval přímo s Lisou: „Prošli jsme si pár jmen a oba jsme se shodli na Lady Gaga. Ta sama v rozhovoru uvedla, že cítí k Phoebe určité pouto.“ ■