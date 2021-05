Hvězda SuperStar a Tváře přibrala během covidového lockdownu 8 kilo. Takhle teď vypadá

Martin Schreiner Super.cz

"Nedovedu si představit, že bych byl úplně bez práce. Řada kolegů si musela najít práci, jsem rád, že jsem nemusel. Díky Tváři jsem měl zaplacený nájem a i na rohlíky zbylo," řekl Super.cz Martin na generálce muzikálu Robinson Crusoe.

S financemi problém neměl, zato se shazováním kil to bude nyní horší. "Váha šla nahoru a je to vidět, nabral jsem. Přibral jsem osm kilo. Bude to teď trošku delší cesta. Chtěl bych zhubnout ještě víc. Už se snažím zase dostat do lepší formy," přiznal Schreiner, který už se těší na představení před publikem.

"Těším se na letní muzikálovou scénu, začínáme s Robinsonem 19. června v Třeboni, čeká nás, tuším, 8 představení na českých a moravských zámcích. Pokud to vládní opatření dovolí, v září se vrátíme do Divadla Na Maninách," dodal Schreiner. ■