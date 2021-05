Úsporné bikiny na šňůrky jí seknou. Tereza Kerndlová si užívá sluníčka ve své vile na jihu Evropy

Tereza Kerndlová si užívá sluníčka ve Španělsku Foto: Archiv T. Kerndlové

„Splnili jsme si sen. Vlastní dům. Osm let jsme hledali s mým mužem tu správnou první linii u moře. Náš nový druhý? Nebo první domov,“ radovala se v rozhovoru pro Super.cz Tereza. „O Esteponě jsme neměli tušení, ale když jsme ji objevili a zvážili všechny klady a zápory, jednoznačně vyhrála. Je to taková menší Marbella, ale méně zprofanovaná a do budoucna rozhodně bude dynamičtější,“ dodala Tereza.

Tereza Kerndlová ukázala svou španělskou vilu.

Archiv T. Kerndlové

Kerndlová sdílela fotky pořízené během lenošení na lehátku u bazénu. Zpěvačka pouze neodpočívá, ale i pracuje. Aktuálně rekonstruuje terasu, nad kterou buduje zastínění. ■