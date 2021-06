Nejbizarnější scéna Stmívání konečně vysvětlena. Režisérka se mohla smíchy potrhat

Kellan Lutz (uprostřed) ve scéně, která nedala mnohým fanouškům spát. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Vajíčka v ději neměla žádný význam, herec s nimi nic nedělal. Po vstupu do kavárny a usednutí pytlík položil na stůl. O to víc detail pozorné fanoušky dráždil a lidé rozjížděli diskuze na sociálních sítích. A zatímco herec na dotaz magazínu Insider odpověděl, že si to tajemství vezme do hrobu, režisérka byla sdílnější.

„Jednou jsem Kellana viděla, jak si nese pytlík vajíček, asi tucet vajec natvrdo. A říkala jsem si, co to má sakra být? Snad se nechystá všechno sníst!“ Ale chystal, kvůli dietě, na které právě byl.

„Začala jsem se strašně smát. A řekla si: Ok, když má Emmett vejce, tak je musí vzít do té scény, protože to bylo prostě bizarní. Takhle to bylo, prostě zcela nepředvídatelný detail, který skutečný Kellan dělal,“ směje se ještě dnes při vzpomínce. ■