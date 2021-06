Revoluce v kolečkových bruslích je tady. Firma z Česka přišla s inovací, která mění tento sport

Dost bylo odřených loktů a kolen. Bezpečně a pohodlně zastavit na inline bruslích je konečně možné, a to díky české elektronické dálkové brzdě Stopskate, která za tuhle patentovanou vychytávku sklidila velký úspěch v USA.

V roce 1760 se belgický vynálezce John Joseph Merlin poprvé postavil na kolečkové brusle. Bylo to na maškarním plese v Londýně, kde ho tou dobou již dobře znali jako geniálního a lehce výstředního vynálezce. S jistotou ale nebyl dobrý bruslař.

Problém starý přes 200 let

Během jeho vystoupení, při němž hrál ještě na housle, nezvládl to, co nezvládlo také spousta jiných bruslařů staletí po něm. Zabrzdit. Celá estráda skončila nárazem do zrcadla, které se rozletělo na kousky. John Joseph Merlin příhodu okomentoval slovy, která zůstávají aktuální dodnes: „Rozjet se nikdy nebyl problém, ale zastavit ano.“

Představení elektronického brzdícího systému Stopskate

stopskate.cz

Česká stopa v Las Vegas

Když se poprvé na inline brusle postavil vynálezce Jaroslav Černý z Olomouce, velmi brzy na vlastní kůži zjistil, jak moc je tento přes 200 let starý problém stále aktuální. Začal proto přemýšlet nad sofistikovanějším řešením, než je brzdový špalík na patě, kterým člověk musí drhnout o asfalt.



Dokážete si představit jízdu na kole bez funkčních brzd? Je zajímavé, co všechno se za 200 let v oblasti techniky změnilo, ale v případě kolečkových bruslí nedošlo prakticky k žádným zásadním konstrukčním změnám. Jaroslav Černý proto chtěl udělat brzdění na inlinech stejně bezpečné a funkční, jako třeba na kole. Spolu s Ing. Patrikem Partschem se v obýváku pustili do prvního prototypu a po stovkách hodin práce, testování jak různých materiálů, tak samotného brzdění na olomouckých cyklo a inline stezkách, spatřila první elektronická brzda pro kolečkové brusle světlo světa.

Zastavit kolečkové brusle je konečně snadnější a bezpečnější

FOTO: stopskate.cz

V lednu 2020 představili elektronickou brzdu na největším elektronickém veletrhu CES v Las Vegas, kde česká novinka strhla obrovskou vlnu zájmu. Například agentura Reuters napsala, že „Stopskate patří k tomu vůbec nejzajímavějšímu na zahájení veletrhu“ a ze zúčastněných 2500 firem zařadila olomoucký startup mezi „The best of CES 2020“.

EBS STRONG a kolečka Stopskate tvoří ideální kombinaci pro bezpečné bruslení

FOTO: stopskate.cz

Bezpečné inline bruslení pro každého

Brzda je vhodná pro brusle se 3 i 4 kolečky a ovládá se pomocí dálkového ovladače, který se pomocí šňůrky zavěsí za zápěstí. Tzv. brzdový třmen se jednoduše přimontuje mezi kolečka a pomocí hliníkového segmentu a tření umožní bezpečně a pohodlně zastavit. Opotřebení koleček je díky speciální slitině dokonce menší, než třeba u brzdící techniky T-stop. Žádná překážka ve městě, ať už štěrk nebo dokonce schody, už nikdy nebude problém.

“Zabrzdit na inline bruslích neumí asi 30 %lidí. Většinou takzvaně dojíždí na rovince, skáčou do trávy nebo padají,” shrnuje to zakladatel Stopskate Jaroslav Černý. “Kvůli tomu se na bruslích spousta lidí necítí bezpečně ani komfortně. Někteří tento sport raději vůbec nezkusí. Věříme, že díky naší brzdě se nám to ale podaří změnit.”

Vynálezcem Stopskate je Jaroslav Černý z Olomouce ■