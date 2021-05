Tahle seriálová hvězda umí zastavit čas: Od dob Rodinných pout se herečka a čtyřnásobná maminka takřka nezměnila

Zdeňka Žádníková Super.cz

Přestože od dob, kdy běžel na televizních obrazovkách seriál Rodinná pouta, už uplynulo pár let, herečka Zdeňka Žádníková (46) vypadá, jako by zastavila čas. Představitelka seriálové Ivanky vypadá stále naprosto skvěle a nyní se po čase objevila ve společnosti.

Herečka si nenechala ujít tiskovou konferenci nového kanálu Prima Star, kde poběží reprízy kdysi populárního seriálu. „Mám na to krásné vzpomínky, byl to první seriál takového formátu. Nevěděli jsme, jak se to vyvine, ale musím říct, že po té třetí a čtvrté řadě jsme se tam usadili,“ svěřila se Super.cz Zdeňka s tím, že ji stále lidi jako Ivanku z Rodinných pout oslovují.

„Píší mi fanoušci a oslovují mě fešní teenageři, kteří mi říkají, že se na to koukali s babičkou a s maminkou, prý já jsem vás jako dítě miloval, tak nevím, jestli z toho mám být potěšená, když vám osmnáctiletý kluk složí takovou poklonu,“ svěřila se čtyřnásobná maminka, která se poslední rok věnovala hlavně rodině.

„Teď se vše odšpuntovalo. Já jsem tu pandemickou pauzu hodně trávila s dětmi, aby to na ně nemělo ani náznak psychického dopadu, to jsme si dali doma za úkol a podařilo se nám to. Teď jsem začala zkoušet v divadle, od příštího týdne hrajeme, do toho točím, k tomu točím audio knížku, připravuji velký hudební festival,“ svěřila se herečka, která je v jednom kole. ■