Po měsících dobrovolné karantény si Jiří Suchý zase dává do těla. Chystá výstavy i koncert

Jiří Suchý začal po pandemické pauze opět pracovat. Michaela Feuereislová

Zavzpomínali jsme spolu na jeho neobyčejný koncert v říjnu 2019 v pražském Rudolfinu. Čímž se naplnil sen, v prosinci 1969 náhle zemřelého kolegy Jiřího Šlitra (✝45). Ten říkával: „Stejně, musíme si jednou zahrát v Rudolfinu, tam je vždycky dobře naladěný piáno, a kromě toho tam choděj fajnoví lidi…“

„Byl to pro mě zážitek, protože tam se nedostane každej, kdo si zamane. Vyzvali mě, nevnucoval jsem se, takže to byla čest. Pro soubor, muzikanty, kteří tam účinkovali. Zážitek, pro naše děvčata obzvlášť. Jsou mladý, a ještě toho moc nezažily. Já už toho zažil!“ řekl Super.cz o akci uspořádané festivalem Struny podzimu právě k 50. výročí Šlitrova úmrtí.

Zajímalo nás, jak prožíval období pandemie. „Já si hned na začátku uložil dobrovolně karanténu, páč jsem ve věku, kdy nemoc může být vážnější, než když ji chytne mladej člověk. Karanténu jsem si úplně užíval,“ přiznal s blaženým výrazem pan Suchý (89). „Já už jel na doraz, byl jsem vyčerpanej, unavenej,“ dodal.

Karanténu dodržuje pořád, byť je v poslední době každou chvíli něčím pracovním narušená. „Vzhledem k těm mejm pitomejm narozeninám se na mě toho snáší. V těchto dnech chystám tři výstavy! Jedna bude s mojí grafikou v pražské Galerii Smečky, tam vybírám práce od útlého mládí do dneška. Pak fotografie z historie Semaforu, ta se uskuteční v roztockém muzeu. V Olomouci už jsem neměl co slíbit, tak vystaví moje sbírky,“ naráží na říjnové životní kulaté jubileum.

K němu se má pro velký úspěch opět uskutečnit 31. října koncert v Rudolfinu. Před tím ale 2. září vystoupí Jiří Suchý v rámci open air festivalu Prague Sounds na plovoucí scéně na Vltavě. A jak jinak než s písničkami inspirovanými vodním živlem.

Na adresu jedné z nejznámějších, z dílny Suchý+Šlitr, k Árii měsíce (1961), nestor české písně s úsměvem podotkl: „Matuška zpívá: Plavu si ani nevím jak, nemám prsa, nemám znak, jenže to není, že by on neměl prsa. To zpívá měsíc.“

Kromě výstav zkouší koncert „Konečně“ se svým divadlem Semafor. V červnu chtějí udělat několik zkoušek pro diváky. „Mají to rádi, říkají, že na představení mohou jít kdykoliv, ale zkouška je pro ně jiný zážitek. Naše zkoušky se nesou v humorném tónu, takže je to baví,“ vysvětlil Super.cz.

Jiří Suchý už častěji vyráží mezi lidi, do společnosti. V této souvislosti nám pochvalně zmínil očkování. „Reakci jsem neměl žádnou, naopak mi dává pocit jistoty.“ ■