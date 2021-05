OBRAZEM: Zvenku nenápadný, uvnitř mimořádný. Nahlédněte do nového domu Marka Ztraceného

Marek Ztracený ukázal svůj nový dům. Foto: archiv M. Ztraceného

Zpěvák Marek Ztracený (36) se rozhodl splnit si sen a postavit pro rodinu, sebe, snoubenku Marcelu a syna Marka, dům. Věrný zůstal milované Šumavě, kde mu před očima roste nový domov. Nechal nás do něj nahlédnout.

„Nechtěli jsme narušovat okolí nějakou modernou nebo extravagancí, a tak jsme šli cestou příjemného, spíš nenápadného domu, který zapadne do rázu Šumavy s tím, že uvnitř bude mimořádný,“ popsal zpěvák Super.cz ideu, která se postupně stává skutečností.

Kromě tradičního zázemí v podobě kuchyně, jídelny, ložnice a koupelny nechybí vymazlený pokojíček v rockovém stylu pro syna, dva pokoje pro hosty, šatna pro Marcelu a pro něj zase nahrávací studio a posilovna. Venku pak terasa s výhledem do okolních hor a bazén, na který se nejvíc těší malý Marek. Autorkou interiéru je designérka Martina Pištěláková a její tým.

Termín stěhování se rodině posouvá, původně v novém chtěli oslavit Marečkovy desáté narozeniny, které má začátkem června. „Zima tady na Šumavě byla dlouhá a vydatná a teď zase už měsíc v kuse prší, tak se nám to celé o pár týdnů posouvá, ale čert to vem. Nic nám to nemůže zkazit,“ říká Ztracený.

Na to, jak to bude celé vypadat, se podívejte v bohaté fotogalerii pod článkem. ■