Kvůli vážné poruše její noha váží 45 kilo: Dívka (23) přesto nevzdává svůj sen stát se modelkou

Mahogany Geter Foto: Instagram Mahogany Geter

Dívce poruchu diagnostikovali krátce po narození, je nejstarší ze tří sester. „Moje matka se tolik bála, když jí sdělili diagnózu, ale prošly jsme vším společně. Jako dítě jsem si nikdy nepřipadala krásná, myslela jsem si, že mě bůh proklel. Připadala jsem si jako zrůda a hodně se naplakala,“ zavzpomínala.

„Pak jsem si ale uvědomila, že mě to potkalo, protože jsem silná a všechno zvládnu. Od té doby se beru taková, jaká jsem. Ráda bych inspirovala ostatní, aby se nebáli oslavovat, že jsou jiní. Věřím, že jsem krásná uvnitř i navenek a jsem pyšná na to, co mé tělo dokáže,“ nechala se slyšet.

I ona se ale občas potýká s hatery. Ti jí dokonce nabádali, aby si nechala nohu amputovat. „Je těžké se nad takové lidi povznést, ale nemám na vybranou.“

Největší podpory se Mahogany dostává od maminky, ale také od její online komunity. Populární jsou zejména její videa na Tik Toku a YouTube.

Pravidelně chodí na fyzioterapie a denně podstupuje masáže. Nohu stahuje kompresními obvazy a snaží se pít hodně vody, aby vyplavila z těla toxiny. Vyhýbá se slaným jídlům a alkoholu. Kvůli bolestivým otokům a zánětům kůže ale často končí na antibiotikách.

„Je to frustrující, protože chci jenom žít normální život, ale nemůžu,“ dodala s tím, že v takových chvílích si raději dá pauzu od sociálních sítí, poslouchá muziku nebo si popovídá s maminkou, která je jako její osobní terapeutka.

Soustředí se také na svůj sen stát se modelkou. „Jestli jednou prorazím, chci pořídit mámě dům a postarám se o svou rodinu. A pak budu šířit povědomí o lymfedému, abych oplatila laskavost všem lidem, kteří ke mně byli milí.“ ■