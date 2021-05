Sedm kamarádek se společně vyfotilo: Když se na snímku objevila osmá postava, pořádně jim zatrnulo

Ilustrační foto Profimedia.cz

Fotku pořídily v bytě, nad nímž Rebecca bydlí. Když se ale podívaly, jak se snímek povedl, místo Rebeky a šesti kamarádek na něm bylo osm postav. Jako by za nimi vykukovala další žena.

Rebecca Glassborow, 30, says she and her friends were creeped out by the "spine-shivering" picture and she now believes her block of flats in Coventry is haunted, writes @niaprice1 for @Kennedy__News. https://t.co/qrrGHbsIui — Cambridge Skeptics (@cambskeptics) May 26, 2021

Z fotografie jde trochu mráz po zádech a podle mladé maminky se dokonce proslýchá, že v koupelně dolního bytu opravdu někdo zemřel.

„Je to dost děsivé. Všechny nás to vylekalo, rozhlížely jsme se po pokoji a hledaly, co by to mohlo být. Nepřišly jsme na to. Některé z nás si myslí, že je to žena s dlouhými hnědými vlasy. Bylo to divné. Nenašly jsme nic, co by se podobalo tomu na fotce,“ uvedla Glassborow pro britská média.

Rebecce „přízrak“ nedá spát, ovšem její sousedka, která v bytě žije, tvrdí, že by se měla víc bát živých než mrtvých. „Razí tohle heslo, ale mě to děsí. Když ležím v posteli, přemýšlím o tmavých postavách, které se mi vkrádají do ložnice,“ popsala.

V minulosti prý zaznamenala v bytě podivné zvuky, ale vždy je přisoudila sousedům. Tajemnou postavu s kamarádkami pojmenovaly Flo, a o zážitku dokonce zvládají vtipkovat. ■