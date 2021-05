Britney Spears už zkouší sexy kostýmy na Halloween a Avril Lavigne jí navrhla šílený nápad, za co by se měla převléct

Zpěvačky si možná koncem roku vymění na jeden večer identitu Profimedia.cz

Britney Spears (39) plánuje už půl roku dopředu, co si na sebe oblékne na Halloween, který v loňském roce kvůli covidu nemohla pořádně oslavit.

„Halloween mi loni chyběl. Nějaké nápady, za co bych měla jít letos? Spoléhám na vás všechny, že to letos taky rozjedete. Chcípni, covide, my už budeme mít jen skvělý rok 2021. Jinak na fotce nejsou žádné úpravy ani filtr,“ napsala zpěvačka ke snímku v lesklém zářivém overalu, který si lehce rozepnula tak, aby ukázala trochu i ze svého výstřihu.

Do komentářů se jí hned ozvala její pěvecká kolegyně Avril Lavigne (36), která přišla se zajímavým nápadem na letošní kostým. „Ahoj zlato! Myslím si, že by ses měla letos převléct za mě a já půjdu za tebe, pusu,“ napsala v komentáři zpěvačka.

Jestli se toho dámy opravdu zhostí a role si vymění, na to si budeme muset ještě několik měsíců počkat. ■