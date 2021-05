Miss Švantnerová otevřeně: Před problémy s příjmem potravy varuje vlastní zkušeností

Nikol Švantnerová Michaela Feuereislová

Spousta lidí si v době koronavirové pandemie našla čas cvičit v domácím prostředí. To Nikol Švantnerová (28) prý naopak polevila.

„Byla jsem ze všeho tak nějak bez nálady a neměla jsem pořádně chuť a energii. Pak jsem si stoupla po roce na váhu, lehce se zděsila a řekla si: A konec,“ práskla na sebe Česká Miss 2015. „Naštěstí makám odmala a tělo si pamatuje, takže pak stačilo nasadit zdravější stravu, začít se pravidelně hýbat a bylo to zpět.“

Když dostala Nikol spolu s dalšími influencerkami nabídku nafotit kampaň propagující ženské sebevědomí, nepanikařila. „On člověk na poslední chvíli buchty na břiše nevykouzlí, ale večer před focením jsem aspoň neměla hambáč nebo svíčkovou,“ smála se Nikol, která se před objektivem potkala mj. s boxerkou Fabianou Bytyqi, fotbalistkou české reprezentace Ajaxu Lucií Voňkovou, youtuberkou Annie Camel, vítězkou SuperStar 2018 Terezou Maškovou či zpěvačkou a youtuberkou Adélou Zouharovou.

„Osobně velmi obdivuji Fabianu, je to taková křehká blondýnka, ale ve svém oboru nesmírně nadaná, a moc ji fandím. Při focení jsem také měla možnost se seznámit s Terkou Maškovou, kterou mám zase ráda, co se týče hudební sféry. V tomhle je to ambasadorství skvělé - že se potkáváš s ženami z různých oborů, které něco dokázaly,“ říká Nikol.

Švantnerová se netají tím, že v minulosti měla problémy s příjmem potravy. Nyní ví, jak je důležité, aby se žena měla ráda taková, jaká je. „Posunula jsem se v myšlení a dospěla jsem, tenkrát jsem byla mladá. Holkám mohu jedině doporučit, aby nic nehnaly za hranice svých možností a nic nechtěly hned, vše chce čas a vše si nás najde, a pokud ne, tak to tak mělo být. Každá jsme nějaká a musíme se tak mít rády, a až tohoto docílíme, pak zjistíme, že jsme řešily malichernosti.“ ■