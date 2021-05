Dabérka Moniky z Přátel a exmanželka Petra Rychlého má už tři vnoučata: Jsem zamilovaná babička, říka

Pavla Rychlá má s Petrem Rychlým dva syny, reportéra Matěje a herce Ondřeje. Super.cz

„Měla jsem v té době hodně práce, hodně jsem dabovala. Přišel nám nějaký seriál Přátelé a já jsem nevěděla, jestli to bude mít 5 dílů nebo 7. Nepředpokládala jsem, že to bude osmiletá práce, za kterou jsem hrozně vděčná. Strašně mě to bavilo,“ svěřila Super.cz

V minulosti ji díky Monice poznávali lidi po hlase. „Dřív se to dělo velmi často, ale před měsícem jsem byla ve studiu a říkali mi: ,Ježiš vždyť vy jste dabovala Moniku! Já jsem vás vůbec nepoznal!' To mě trochu zarazilo a zamrzelo. Takže ten hlas, nebudeme říkat, že stárne, ale asi zraje?,“ usmívá se Pavla Rychlá.

Stejně jako Monika Gellerová, i její česká představitelka miluje děti. S bývalým manželem Petrem Rychlým (55) (který v seriálu Přátelé daboval postavu Joeyho) má dva dospělé syny Matěje (31), který se živí jako reportér a Ondřeje (28), který po vzoru rodičů skončil u herectví, ale také hudby.

Dokonce je už trojnásobnou babičkou a tuhle životní roli si užívá maximálně. „Jsem zamilovaná babička a je to teď moje nejlepší disciplína, hodně se vnoučátkům věnuju a jsem nadšená,“ říká s upřímnou radostí.

Během koronavirové doby, kdy práce výrazně ubylo, se mohla vnoučatům maximálně věnovat. „Pomáhala jsem mladšímu synovi a jeho ženě, protože ti narozdíl ode mě pořád zkoušeli a dělali si představení do šuplíku. Trávila jsem hodně času s vnukem Tobiášem a snažila jsem se navštěvovat i další dvě vnoučata, Laurinku a Alfréda,“ dodává spokojená babička.

O zákulisí dabingu Přátel se dozvíte v novém podcastu V českém znění, kam přijali pozvání čeští dabéři Rachel, Moniky, Phoebe a Rosse. ■