Ještě nezačal trénovat ve StarDance a už lítá po doktorech: Pavel Trávníček se zranil

Pavel Trávníček Super.cz

„Připravuji se tak, že jsem si na zahradě udělal výron v kotníku, takže mě bolí noha. Ale do té doby se to spraví,“ řekl Super.cz herec, který raději vyhledal lékaře. „Byl jsem s tím pro jistotu u doktora, aby se podíval, jestli jsem si něco neutrhl a zjistil jsem, že to ještě drží,“ prozradil Trávníček, který už se na nový projekt těší.

„Já jako nejstarší osoba tam budu rarita, ale pokusím se. Říkám si, že když už jsem přežil Pevnost Boyard, tak bych to taky mohl přežít,“ žertoval Pavel.

Mezi pořady, které se budou reprízovat, nebude chybět kdysi populární soutěž Caruso šou, kterou právě Pavel Trávníček moderovat.

„Strašně rád na to vzpomínám. Tady to nikdo neznal,“ uvedl herec, který by do podobné soutěže zpívat klidně šel. „Šel bych do toho, sranda musí být, objevili se tam odvážní lidi, ale také skvělí zpěváci a také exoti. Caruso šou je nezapomenutelné,“ dodal Pavel Trávníček na tiskové konferenci kanálu Prima Star. ■