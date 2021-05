Česká dabérka Jennifer Aniston: Když ji opustil Brad Pitt, hrozně jsem to prožívala a na Angelinu žárlila

Miriam Chytilová Super.cz

„Stal se takový omyl, že nějaký producent chtěl nadabovat film a měl jako podmínku, že budu mluvit Jennifer. Bylo to v době, když ještě nebyla tolik slavná a tomu režisérovi to nějak uteklo, protože Jennifer tam neměla hlavní roli, ale myslel si, že ji bude mít. Dopadlo to tak, že mi dal nadabovat jinou herečku,“ svěřila Super.cz Miriam Chytilová s tím, že Jennifer Aniston už byla ve filmu nadabovaná od další české dabérky Martiny Hudečkové.

„Musím říct, že jsem vůbec nebyla sto to nadabovat. Když spolu měly jako kamarádky dialogy, tak jsem začínala mluvit na Jennifer. Bylo to strašný,“ vzpomíná. Krásná Aniston se její české představitelce svými rolemi tak vryla pod kůži, že si ji oblíbila i jako osobnost, a kdyby měla možnost, ráda by se s ní setkala.

„Hrozně mě baví. Je opravdu výjimečná a oblíbená po celém světě. Dokonce musím říct, že když ji opustil Brad Pitt, tak jsem to strašně prožívala, hrozně jsem žárlila na Angelinu Jolie, možná víc než ona. Úplně hrozně jsem mu to nepřála, když se jí tohle stalo,“ přiznává Miriam.

O zákulisí dabingu Přátel se dozvíte v novém podcastu V českém znění, kam přijali pozvání čeští dabéři Rachel, Moniky, Phoebe a Rosse.