6 slavných otců, kteří vychovávali své potomky sami

Tito slavní otcové byli na děti sami. Foto: Super.cz/Profimedia

Liam Neeson

Je to 12 let, co herec Liam Neeson ovdověl. Jeho manželka, herečka Natasha Richardson si při lyžování poranila hlavu a bohužel zemřela. Herec zůstal sám se dvěma syny Danielem a Michaelem ve věku 12 a 13 let. Navzdory velkému zármutku musel být dětem oporou. Synům zasvětil život a doposud se znovu neoženil.

Pierce Brosnan

Když se Pierce Brosnan (68) oženil s herečkou Cassandrou Harris, adoptoval její potomky, tehdy osmiletou Charlotte a devítiletého Chrise. O tři roky později přivítali na světě syna Seana, šťastnou rodinu ovšem zasáhla tragédie. Harris zemřela na rakovinu a herec se musel sám postarat o tři malé děti. Ačkoliv se nechtěl znovu ženit, v roce 1994 potkal novinářku Keely Shaye Smith, kterou si nakonec v roce 2001 vzal. Mají spolu syny Dylana a Parise. Rakovině v roce 2013 bohužel podlehla i Charlotte.

Nicolas Cage

První syn Nicolase Cage (57) Weston se narodil v roce 1990, ale s jeho matkou, herečkou Christinou Fulton se herec nikdy neoženil. Když se rozešli, chtěl Cage vychovávat syna sám. A bylo mu vyhověno. Weston otce doprovázel na cestách, když natáčel, a není příliš velkým překvapením, že je z něj také herec.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz má jedinou dceru Zoë s herečkou Lisou Bonet. Poté, co se rozešli, měli dceru ve střídavé péči. V 11 letech se však Zoë rozhodla, že chce žít natrvalo s otcem. S ním má úzký vztah dodnes a je úspěšnou herečkou a modelkou.

Cristiano Ronaldo

Fotbalista Cristiano Ronaldo (36) je dnes sice ve šťastném vztahu s modelkou Georginou Rodriguez, která mu dala dceru Alanu (3), ovšem své další děti vychovával dlouhou dobu sám. Především tedy nejstaršího Cristiana juniora (10). Toho sportovci porodila náhradní matka, stejně jako dvojčata Evu a Matea (3).

Norman Reedus

Hvězda seriálu Živí mrtví Norman Reedus má staršího syna Minguse s modelkou Helenou Christensen. Po rozchodu měli syna ve střídavé péči, Mingus žil ale většinu času s otcem v jeho domě v Los Angeles. Dnes je z něj úspěšný model. ■