Do vily Like House přišla bývalka influencera, který se spustil s kolegyní. Podívejte se na jeho reakci

Like House Video: Like House, FTV Prima

Ve vile Like House, kde spolu v rámci reality show žije parta influencerů, se do sebe nedávno zamilovali brunetka Barbora Stříteská a Marek Valášek alias Datel. Pro toho si produkce připravila nečekané překvapení.

Ve vile Like House se totiž objevila jeho expřítelkyně Nikol, které prý dal kopačky ještě předtím, než si s Bárou začal. A to krátce po začátku show. Nikol prý chtěla dostat šanci vše si s Datlem vyříkat, protože všechno vidí trošku jinak.

„Přišla jsem se vyjádřit, abych měla nějaký prostor, protože mi bohužel nebyl poskytnut. A když jsem chtěla něco říct, tak to bylo z nějaký strany vždycky přerušený, abych třeba nedělala nějaký zbytečný problémy,“ vysvětlila Nikol, proč svého bývalého ve vile navštívila.

„Nejsem tady proto, abych dělala nějaký rozbroje. Ale pokud se tady tohle všechno řeší, tak k tomu ráda řeknu svůj názor. Musím se k tomu nějak postavit. Mně přijde, že Marek si neuvědomuje, jak moc mě to zasáhlo, a to mě na tom asi nejvíc mrzí,“ dodala.

Její ex se netvářil zrovna nadšeně, setkání vzbudilo velké rozpaky a jindy sebevědomý týpek najednou nevěděl, co dělat. Jak to probíhalo, se podívejte na videu. ■