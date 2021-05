Fu*k you, fu*k you wisdom: Zazpívejte si s Adamem Vojtěchem jeden z jeho hitů!

Adam Vojtěch Foto: Jan Handrejch, Právo

Když byl poprvé zvolen ministrem, novináři se v otázkách rádi vraceli k jeho hudební kariéře. Té se prý nikdy nechtěl věnovat profesionálně (přestože v roce 2006 vydal album), jde o koníčka.

Ve zmíněném ročníku SuperStar sice na vítězství nedosáhl a skončil v semifinále, na hudbu ale nezanevřel a věnoval se jí ještě několik let poté. Z jeho tvorby vzešla například píseň Declaration, ke které v roce 2009 vznikl klip o zamilovaném páru, který mu pomohl natočit tým z Vysoké školy ekonomické v rámci předmětu Vizuální komunikace.

Níže přinášíme přepis slov, abyste si ji mohli vychutnat spolu s interpretem.





Text písně Declaration:

I'm writing this drunk in a dark room,

and I am full, full of sincerity,

And now I'm sure that I love you

and now I am sure that I won't rewrite

these words...

Fuck you , fuck you wisdom

R: Now I'm sure, I don't need to have

sex with you, but I love you

Now I'm sure, I don't need to have sex with you, but I love you, love you, love you, love you, love you, baby...

Should I cry or be happy that I love?

I really don't know, know, know, know, know, know, know

I don't wanna sit drunk in a dark room

And I don't wanna love you

Now I'm not missing God,

I'm not missing friends

I'm not missing money, yeah

I am missing you ...

Fuck you fuck you wisdom

R 2x: Now I'm sure, I don't need to have

sex with you, but I love you

Now I'm sure, I don't need to have sex with you, but I love you, love you, love you, love you, love you, baby...

Should I cry or be happy that I love?

I really don't know, know, know, know, know, know, know ■