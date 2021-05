Ken ze SuperStar se vrací do ministerské funkce: Sledujte, čím Adam Vojtěch uhranul moderátorku i porotce

Adam Vojtěch se v roce 2005 zúčastnil soutěže SuperStar. Foto: reprofoto SuperStar/ TV Nova

Pohlednému gymnazistovi tehdy lichotili všichni od moderátorky Laďky Něrgešové po porotce Ondřeje Soukupa.

„Jste nesmírně impozantní postava, protože jste něco mezi princem Krasoněm a postavou z komiksů nebo Hvězdných válek,“ řekl mu tehdy Soukup poté, co Vojtěch odzpíval píseň Eltona Johna Can You Feel the Love Tonight.

Jak na lichotky reagoval a jak mu to šlo s mikrofonem v ruce, se podívejte na videu.

V SuperStar skončil v semifinále, v roce 2006 vydal ve spolupráci s Jiřím Mádlem album Portugal. Zpěv dodnes zůstal jeho koníčkem.

Vojtěch se do funkce ministra zdravotnictví vrací po osmi měsících. Za tu dobu post zastávali další tři politici: Roman Prymula (21. září - 29. října), Jan Blatný (29. října - 7. dubna) a Petr Arenberger (7. dubna - 25. května).

Novináři v posledních dnech opakovaně upozorňovali na nejasnosti ohledně Arenbergerových majetkových poměrů. Dle jeho slov kvůli tomu on i rodina čelili enormnímu tlaku a „mediálnímu lynči“. ■