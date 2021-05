Tajemství pětek Jany Bernáškové: Herečka vysvětlila, jak si zvětšit prsa bez pomoci plastického chirurga

Jana Bernášková Super.cz

"Druhá knížka už je v korekturách a chystá se do nakladatelství. Na podzim už by měla jít mezi lidi, a protože ta moje první neměla svůj vlastní křest kvůli pandemii, tak je pokřtíme společně. A bude se jmenovat Coura," prozradila.

To nám rovnou nahrála na to, abychom se jí zeptali na snímek, který publikovala na sociálních sítích, kde prozradila, že si zahraje prostitutku. Má na něm obří poprsí, i když ve skutečnosti plastického chirurga nenavštívila.

"To je taková rolička v pokračování seriálu Lajna. Nejdřív mi říkali, že budu hrát manželku, pak modelku, a je z toho prostě taková šlapka. A řekli mi taky, že ta role má mít velká prsa. S tím jsem si ale poradila sama," vyprávěla.

Chtěli jsme po ní samozřejmě návod. "Je to trik, který jsem se naučila v divadle. Musíte mít push-upku, na to si dáte push-upku většího čísla a pak to ještě celé dovycpete. Prsa vám to zvětší o dvě až tři čísla, je to neuvěřitelné. Ovšem skvělé je to na fotku nebo natáčení. Na rande už ne," smála se herečka. ■