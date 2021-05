Kelly Osbourne shodila už 40 kilo: Určitě šla pod kudlu, osočují ji hateři. Tohle jim zpěvačka vzkázala

Kelly Osbourne Foto: Super.cz/Profimedia

„Vždycky jsem velmi upřímná a otevřená o tom, kdo jsem a co dělám se svým tělem. Nikdy jsem nepodstoupila žádnou plastiku. Nemám zákroky v obličeji, nechávám si pouze aplikovat injekce do rtů, čelisti a čela. Nelžu, ale děkuji vám za kompliment,“ vzkázala.

„Pojďme se už na ty drby vykašlat, nemůžete ze mě mít prostě radost?“ vyzvala sledující. Kelly se netají ani tím, že v roce 2018 podstoupila tubulizaci žaludku. Od té doby se jí daří hubnout a váha nekolísá, jako tomu bylo v minulosti.

Kvůli syndromu temporomandibulárního skloubení, který zhoršuje pohyb čelisti, jí také aplikovali do obličeje injekce.

„Bylo to velmi špatné. Jednou z věcí, které to pomohly zastavit, byly injekce do čelisti. Ty trochu zeštíhlily můj obličej. Tehdy si lidé začali všímat, že jsem zhubla. Úplně mi to změnilo tvář,“ nechala se slyšet v minulosti. ■