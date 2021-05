Kvůli focení se Angelina Jolie tři dny nesprchovala: Podívejte se, jak vznikal unikátní snímek se včelami

Angelina Jolie Profimedia.cz

Je až neuvěřitelné, jak klidná dokázala Angelina na focení být, a přitom ani jeho příprava nebyla jednoduchá, natož samotný proces.

„Bylo to vtipné, když mi udělali vlasy a make-up a celou mě pomazali feromony,“ uvedla herečka, jejíž příprava na focení měla ještě další podmínku: „Řekli mi, že se nemám tři dny sprchovat. Když na sobě máte všechny ty různé vůně ze šampónů či parfémů, včely nevědí, co jste.“

Podívejte se na videu, jak to přímo na focení vypadalo.

„Nakonec mi dali nějaké věci do nosu i uší, aby včely neměly příležitost se tam schovávat, ale jednu jsem měla celou dobu pod šaty. Měla jsem ji na koleni, pak lezla po noze výš a výš a já si říkala: ‚Tak tohle je to nejhorší místo, kde by mě mohla píchnout.‘ V těchto místech zůstala po celou dobu focení a po jeho skončení jsem zvedla sukni a ona odletěla,“ přidala Angelina vtipnou historku.

„Musíte být velice klidní a nehýbat se, což pro mě nebylo lehké,“ dodala herečka, která se stala kmotrou projektu Women for Bees, který vznikl pod UNESCO a jenž si dal za úkol podpořit ženy v chovu včel a dát jim k tomu dostatečné znalosti.

Tenhle nádherný snímek z toho vznikl.