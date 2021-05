Nový partner Kourtney Kardashian prošel peklem: Přežil havárii letadla, při níž zahynuli jeho kamarádi

Travis Barker Michaela Feuereislová

Travis vyvázl společně s Adamem Goldsteinem, známým jako DJ AM. Ten se ovšem o rok později předávkoval léky na předpis. I Barker měl problémy s drogami, po smrti Goldsteina se ale vše změnilo.

„Lidé se mě ptají, jestli jsem byl v léčebně. Odpovídám, že jsem přežil havárii letadla, a to mě vyléčilo. Ztratil jsem tři přátele a málem zemřel. To mě probralo. Kdyby se to nestalo, asi bych nikdy nepřestal.“

Barker nasedl do soukromého letadla z Jižní Karolíny do Los Angeles v září 2008 s Goldsteinem, svým osobním strážcem Charlesem Stillem a asistentem Chrisem Bakerem. Už při startu se objevily problémy s pneumatikou, které zapříčinily vybočení letounu ze startovací dráhy, letadlo prorazilo plot letiště a narazilo do náspu u nedaleké dálnice.

Kouř a plameny zabily pilotku Sarah Lemmon a druhého pilota Jamese Blanda během několika minut. Na místě zemřeli také Still a Baker.

Barkerovi a Goldsteinovi se podařilo z hořícího letadla uniknout nouzovým východem. Oba byli v plamenech. Goldstein svoje naštěstí uhasil a pak pomohl kamarádovi. Utrpěli popáleniny druhého a třetího stupně.

Travis měl popáleniny třetího stupně na 65 % kůže. Strávil v nemocnici tři měsíce a podstoupil 26 operací. Po nehodě s Goldsteinem navštěvovali skupinové terapie, aby překonali trauma.

Muzikant se potýkal s psychickými problémy a nespavostí. Po smrti Goldsteina ale přehodnotil užívání léků na předpis. Do letadla od nehody nevkročil, i když doufá, že se svému strachu zvládne postavit. „Musím. Chci to zkusit překonat,“ dodal na závěr. ■