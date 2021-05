Pamatujete si na barmana Gunthera, který v Přátelích balil Rachel? Podívejte se, jak teď vypadá!

James Michael Tyler alias Gunther Profimedia.cz

Ten patřil k věrným ctitelům Rachel (Jennifer Aniston). V seriálu ji zaměstnal jako servírku, ač byla v této profesi úplně nemožná. Líbila se mu ale natolik, že ji nedokázal jen tak vyhodit.

Gunther z Přátel dnes vypadá úplně jinak!

Gunther byla sice malá a nenápadná role, přesto dokázala seriál okořenit. Tento sympatický barman s obarvenými bílými vlasy dnes vypadá úplně jinak než v legendárních Přátelích. S brýlemi a vousy byste ho sotva poznali!

A role v Přátelích je pro něj dodnes nejslavnější. Sice se objevil ještě v seriálech Scrubs: Doktůrci či Sabrina – Mladá čarodějnice, ale díru do světa neudělal.

A jak se vlastně dostal ke své nejslavnější barmanské roli? Stačilo mu opravdu málo – jako jediný z uchazečů uměl nejlépe ovládat přístroj na capuccino. A to rozhodlo! Diváci ho uvidí i ve speciálním díle Přátel. Jinak se naposledy objevil na obrazovkách loni v krátkometrážním snímku The Gesture and the Word. Za roli dokonce dostal hereckou cenu. ■