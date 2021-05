Tenhle fešák nastupuje do Ulice. Muzikant hraje barmana, i ve skutečnosti měl bar u Sázavy

Jako seriálový barman nemá problém s čepováním piva. Foto: TV Nova

Zaměstnala ho, protože chce, aby jí pomohl s rozjezdem podnikání, je spolehlivý a pochází ze stejného města jako ona, z Děčína. Má i zkušenosti s pohostinstvím. Koneckonců Pavel také, rodiče měli restauraci, a když mu bylo čtrnáct, jeho první brigáda probíhala právě tam.

„Kromě toho jsem ještě před začátkem hudební kariéry založil vodácký bar a camp U Dvou bráchů na břehu Sázavy, kde jsem i sám pracoval,“ říká Pavel Callta (32). „Produkce Ulice mě hned upozornila, že se budu muset naučit točit pivo. Což mě pobavilo, protože to je asi to jediné, co jsem se pro tuhle roli učit nemusel,“ přiznává se smíchem.

Seriál je pro pohledného sympaťáka úplně novou zkušeností, na niž se moc těšil. Kromě videoklipů, ke kterým si rád píše i scénáře, hrál před lety ve filmu Muzzikanti. Hudebník má na svém kontě několik písní, které bodovaly. Třeba v dubnu 2019 za pár hodin napsal duet „Nechat vítr vát“ pro sebe a Martu Jandovou. Ten se stal úvodní písní pro Avon pochod.

Téhož roku vydal „Písničku“, v níž si zazpíval s Pokáčem. Stala se jednou z nejstreamovanějších písní roku a má přes 17 milionů shlédnutí. S herečkou Evou Burešovou (27) nazpíval duet „Jako by byl náš poslední“, k němuž napsal hudbu i slova.

Se Sabinou Rojkovou (23) natočil dva videoklipy. V jednom z nich bývalou hvězdu seriálu Ulice žádal o ruku. Ve skutečnosti spolu loni chodili a zároveň se i rozešli. ■