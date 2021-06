Český hlas Rachel z Přátel: V Česku se hodně obsazovalo podle fyzické podobnosti, říká Miriam Chytilová

Miriam Chytilová Super.cz

„Do svých 25 let jsem vůbec nedabovala, ale byla jsem v divadle s Helenkou Friedrichovou a ta dabovala pořád. Říkala jsem jí, aby o mně někomu řekla. Dostala jsem se do Studia Budíkov, kde nevěděli, že to nedělám, a dali mi hlavní roli. Vyděsilo mě to, ale bála jsem se jim to říct,“ popsala nám dabérka, která dabing dnes sama režíruje. Ve videu se dozvíte, jak je možné, že jsou si herci tak často podobní s dabovanou osobou.

Přestože za běžné situace o práci nemá nouzi, covidovou dobu snášela těžce a skoro o všechnu práci přišla. Program si ale nakonec našla a pomohly jí k tomu sociální sítě. „Hledala jsem, čím se zabavit. Slovo dalo slovo a daly jsme se dohromady se Stáňou Jachnickou (hlas Phoebe ze seriálu Přátelé - pozn.). A protože se hodně věnujeme dabingu, tak jsme si vymyslely takovou hloupost a založily na Instagramu stránku Dabérky Studio Garáž,“ překvapila brunetka.

A co si pod názvem Studio Garáž představit? „Jak to v dabingu bývá, jsou i taková levná studia, kam chodí lidi na céčkové dabingy, tak si z toho děláme legraci. Vlastně tam děláme s nadsázkou takový online kurz dabingu, kdy popisujeme, jak to v dabingu chodí, a snažíme se hrát scénky. Uvidíme, jestli budou vtipné a jestli se budou líbit,“ dodává.

Miriam Chytilová je mimo jiné i dvojnásobnou maminkou. Dcery už má dospělé, starší studuje v zahraničí, stejně jako mladší dcerka, která se ale kvůli covidu vrátila domů a studium v tuto chvíli přerušila.

