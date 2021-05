Alba z dětství? Ty u nás dělala chůva, svěřila se Anička Slováčková

Anna Slováčková Super.cz

"Teď už jedu jenom na té digitální platformě, ačkoli bych se možná ráda vrátila k tomu mít fotky někde v albu fyzicky uschované. Má to atmosféru, cítíte z toho něco jiného, než když se podíváte na Instagram nebo si projíždíte fotky v galerii, i když to často dělám. Někdy večer, když se mi zasteskne, otevřu si galerii v telefonu, pomalu ji projíždím, mažu, co už tam nechci," vysvětlovala.

"Pamatuju si ale, že jsem alba strašně ráda zakládala. Většinou je u nás doma dělala chůva. Mojí první chůvě na tom hodně záleželo a říkala, že z toho budu mít jednou radost, až budu dospělá a budu se na ty fotky koukat. Hlavní fotograf a kameraman rodinných akcí byl u nás táta," vyprávěla Anička, že autorem jejích snímků z dětství byl Felix Slováček (78).

Maminka Dáda Patrasová (65) se účastnila jen tím, že zapózovala. "A všude byla hezká. Je fotogenická herečka, a jakkoli by se postavila, i kdyby jedla, tak na fotkách, když jsem byla malá, byla hezká," zavzpomínala. ■