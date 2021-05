Běh vyměnila za jiný pohyb: Takhle si Tereza Kostková udržuje štíhlounkou postavu

Tereza Kostková Super.cz

Velkou motivací je pro ni pes. "Chodíme denně na dlouhé procházky a tím myslím opravdu dlouhé. Vzhledem k tomu, že si to můžu dovolit, chodím na dvou nebo tříhodinové a některé dny třeba chodíme i čtyři hodiny. Miluju to. Strašně ráda chodím," řekla Super.cz s tím, že své udělalo i srovnání hektického režimu, který měla před pandemií. "Tím se to tělo zklidnilo a srovnalo," míní.

Přidala ale další sport. "Díky tomu, že na Slovensku točím film, kde hraju instruktorku jógy, musela jsem ji začít cvičit každý den. Tam nejde o postavu, tu můžete mít jakoukoli, ale potřebuju vypadat na kameře důvěryhodně, ohnout tělo tam, kam se ohnout má. Musí to být uvěřitelné. Takže i tou jógou jsem si trochu přihřála polívčičku," usmívala se.

Po čtyřicítce sekla naopak s během, který mívala ráda. "Čím je člověk starší, tím lepší je pro tělo dělat jógu než běhat," vysvětlila ještě. ■