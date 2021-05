Dara Rolins a problémy s dýcháním: Po dlouhých letech je konečně zdravá

Dara Rolins: „Konečně volně dýchám“ Foto: Lukáš Kimlička

Už odmalička měla Dara Rolins problémy s dýcháním vlivem neprůchodné nosní dírky. To by byla jistě nepříjemnost pro každého člověka, ale pro zpěvačku, tanečnici, jednoduše člověka, který je v jednom kole, to byla téměř pohroma. Potíže se jí podařilo vyřešit až nedávno. Co všechno musela absolvovat a co konečně pomohlo, aby teď mohla dýchat čistě a volně?