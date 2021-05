Na mateřské nechtěla být dlouho: Kvůli koroně jsem zkysla doma, říká herečka a divadelní ředitelka

Romana Gosčíková neměla v plánu jít na mateřskou dovolenou. Super.cz

„Vždycky jsem říkala, že na mateřské být nechci. Představa, že budu doma sedět, pro mě byla nepředstavitelná, hrůzná noční můra. Ale stalo se, a kvůli koroně jsem zkysla doma. Aspoň nemám pocit, že by mi něco utíkalo,“ řekla Super.cz Romana, která sice po narození syna na chvíli hrála v divadle, po několika měsících ale přišla první vlna pandemie.

„Je to možná jen dobře. Doufám, že na to bude syn jednou vzpomínat. Snad jsem mu dala dobrý základ, když se mu stoprocentně věnuju,“ věří principálka Divadla Radka Brzobohatého.

V lockdownovém období měl na syna více času také jeho otec, režisér Karel Janák. „Manžel říká, že je to nejšťastnější období jeho života. Je to rodinný čas, byli jsme často spolu.“

Goščíková svou práci ale potřebuje k životu, a tak byla ráda, že si mohla odskočit aspoň na natáčení menších rolí v seriálech Slunečná či Specialisté.

Romana by chtěla znovu co nejdřív fungovat v divadle. Jelikož je její syn hodné dítě a má rád společnost, bude tam trávit čas s ní. „Vrátím se k původnímu plánu. Jakmile se divadlo začne vracet k normálnějšímu režimu, budu pracovat se synem. Doufám, že budeme moct v srpnu hrát na Révovém nádvoří Klementina. Čekáme na to, za jakých podmínek se to rozběhne. Pokud budou povinné PCR testy, tak se toho moc nezahraje,“ krčí rameny Goščíková. ■