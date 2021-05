Syn herečky a režiséra Snowboarďáků zdědil talent po rodičích. V roce a půl mu plní účet honoráře za reklamy

Romana Goščíková se synem Ondřejem Super.cz

„Ondrášek už je zkušený filmový herec,“ směje se jeho maminka a dále v rozhovoru uvádí: „Byl to jeden záběr a on ho celý prospal.“

Po natáčení pohádky se ale objevil už ve dvou reklamách. „Já sama jsem byla na jednom castingu, a tak si v agentuře rovnou nafotili i Ondráška. Jelikož se nestydí, má rád potlesk, líbí se mu světýlko kamery, tak jsme do toho šli. Natáčí se jen pár hodin a bylo to dobré, líbilo se mu to. První reklamu měl přes casting a druhou už točil s tatínkem.“

Za své výkony je roztomilý chlapeček už finančně oceňován. Peníze mu jeho rodiče šetří. „Honoráře děti dostávají, tedy jejich rodiče. Ondrášek tak už má svůj účet,“ smála se Romana Goščíková. ■