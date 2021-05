Zuzana Belohorcová nahoře bez: Nestydím se, pokud to má své hranice

Zuzana Belohorcová Foto: archiv Z. Belohorcové

„Fotili jsme to den před mým odletem do Španělska a celé to bylo spontánní,“ řekla Super.cz Zuza a jedním dechem dodala: „S fotografkou Lenkou jsem nikdy nefotila, a nakonec to bylo celé velmi příjemné. Lenka svou prací dodává ženám energii, sebevědomí a myslím, že takto fotky i působí.“

Belohorcová se před objektivem oblékla do své oblíbené slovenské značky. Na některých fotkách na sobě má jen kalhoty bez vrchního dílu oblečení. Nestyděla se?

„Pro mě je důležité, aby celá věc měla své hranice. Abych nemusela překročit své zásady. Jelikož jsem cvičila během pobytu na Slovensku a postava je dobrá, tak si člověk může dovolit víc se odvázat. Důležité je pro mě, aby to bylo hlavně vkusné,“ dodává Zuza Belohorcová. ■