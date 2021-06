Cement v obličeji, prasklé ňadro a prsní implantáty v zadku: Tyto zpackané plastiky nahánějí hrůzu

Některé úpravy mohou skončit katastrofou. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Rajee Narinesingh se nechala zlákat nízkou cenou kosmetických injekcí, které měly být alternativou drahých výplní. Že se v něčem opravdu šetřit nevyplatí, se přesvědčila záhy. Samozvaná doktorka jí do obličeje vpravila cement smíchaný s tmelem na pneumatiky a lepidlem. Dostavila se bolest a pod kůží se jí vytvořily hrudky, které jí tvář zdeformovaly. Lékaři jí několik hrudek odstranili, ale riziko infekce přetrvalo.

Dee Stein za lékaři přispěchala s prsními implantáty vážícími necelých 14 kilo, kterých se chtěla zbavit. Mnoho doktorů ji prý odmítlo s tím, že operace je nemožná. Jedno prso jí navíc prasklo. K enormnímu hrudníku přišla v době, kdy se živila eskortem a na velikosti se stala závislá.

Operace se naštěstí zdařila bez následků.

Jana Stoner je důkazem, že pokud by někoho napadlo nechat si zadek vycpat prsními implantáty, není to dobrý nápad. I ji k bizarní alternativě výplní hýždí přivedla vidina ušetřených peněz. Lékaři jí prý navíc tvrdili, že se to dá a vítají to. Jana si tedy nechala do zadku voperovat implantáty velikosti DD. Dopadlo to děsivě, následně podstoupila vyjmutí a úpravu.

Lauren kvůli poprsí velikosti F trpěla bolestmi zad, rozhodla se proto pro redukci, která by jí ulevila. Když se po operaci probudila, zděsila se. Lékaři jí vzali téměř celá ňadra, zbyla jí jen visící kůže odpovídající „áčkům“, s tím, že tato velikost je vhodná pro stavbu jejího těla.

Všem čtyřem ženám následně pomohli lékaři z reality show stanice E! Botched, která se na případy zpackaných plastik zaměřuje. ■