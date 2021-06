Ach můj bože! Takhle teď vypadá majitelka nejotravnějšího hlasu v televizní historii

Maggie Wheeler a Matthew Perry jako Janice a Chandler v seriálu Přátelé Profimedia.cz

Skřípavý hlas, jímž Wheeler v Přátelích promlouvá a který se divákům nemilosrdně zavrtává do hlavy, není její obvyklý, jak svěřila. Pro potřeby seriálu se rozhodla jej pozměnit. Proč? Krátce před konkurzem na Přátele ji vyhodili z jiného sitkomu, a měla chuť na změnu. A režisér byl prý ohromen.

„Byla jsem v první řadě show Ellen DeGeneres (show se původně jmenovala There Friends of Mine, později se přejmenovala na Ellen - pozn.) a bylo to skvělé, takže když mě vyhodili, velmi mě to zasáhlo. Byla jsem z toho otřesená, pro herce to byla nepředstavitelná věc. Ale svým způsobem jsem se cítila svobodná a mohla dělat práci, kterou jsem chtěla, a férově,“ uvedla herečka.

„V jakýkoli jiný den bych ten konkurz udělala jinak, ale cítila jsem se uvolněně a rozhodla jsem se udělat něco jiného - a ono to zafungovalo,“ popsala, jak vznikl její legendární ječák.

A mimochodem, těžko zapomenutelný smích si prý připravila předem, protože tušila, že ji představitel Chandlera Matthew Perry na place při castingu rozesměje. Což se prý také stalo.

Role s Maggie zůstává dodnes, ostatně sama se na sociální síti prezentuje jako: herečka, dabérka, zpěvačka a JANICE!