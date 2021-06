Až to uvidí Beckham, bude prý chtít taky: Vašek Noid Bárta natáčel reklamu pro Mariana Vojtka

Václav Noid Bárta Super.cz

"Uvědomuju si to a nikdo z nás by to nechtěl. Ale nastává můj filmařský vrchol, protože točit reklamu pro Mariana Vojtka by chtěl úplně každý a já mám to štěstí, že si jako režiséra a toho, kdo to vyrobí, zvolil mě," řekl Super.cz se smíchem Vašek, který tedy připustil, že kamarádovu kosmetiku ještě nevyzkoušel. "To bych byl krásně vyhlazený jako on," pokračoval ve stejném duchu.

Natáčení ale pojal vážněji. "Design vypadá moc pěkně a mě baví točit i produktové reklamy," vysvětloval a popsal, jak bude vypadat natáčení, ze kterého vám přinášíme záběry, které natočila jeho partnerka Eliška Grabcová. "Dodělám pod to i muziku, vložím jeho siluetu. Bude to pěkné. Až tohle uvidí David Beckham, tak to bude chtít taky," uzavřel opět s humorem. ■