Poznali byste v něm vousatou lady? Takhle v civilu vypadá nejkontroverznější vítěz Eurovize

Thomas Neuwirth aka Conchita Wurst Profimedia.cz

Nejvýraznějším vítězem písňové soutěže Eurovize za poslední roky je bezesporu Thomas Neuwirth vystupující jako Conchita Wurst (32). Zvítězil v květnu 2014 s písní Rise Like a Phoenix a nezapomenutelnou vizáží - dlouhými vlasy, vousem, chlupatou hrudí ve výstřihu luxusních večerních šatů.

Neuwirth od Eurovize vystřídal několik podob, ve svém nejnovějším klipu má například šedé vousy a krátké šedé vlasy. A ani v civilu, s krátkými hnědými vlasy a vousy, byste v něm vousatou zpěvačku nejspíš nepoznali.

Právě to, jak často umí změnit podobu, je jedna z věcí, které na něm fanoušci milují. „Zbožňuji, že Conchita umí být feminní i maskulinní zároveň!“ komentoval jeden z nich.

Neuwirth už krátce po vítězství v soutěži uvedl, že je připravený opustit look „vousaté lady“. V roce 2017 pak pro německý The Welt řekl: „Chci vytvořit novou personu... S vousatou lady jsem po vítězství v Eurovizi dosáhl všeho, co jsem chtěl.“

Zatím však vousatá zpěvačka, k radosti fanoušků, z jeho života nezmizela.

Letošní finále Eurovize se konalo v nizozemském Rotterdamu, zvítězila italská skupina Måneskin. ■