Jako opravdová ikona: Zpěvačka Pink dojala akrobatickým vystoupením s devítiletou dcerou

Pink vystoupila s dcerkou Willow. Profimedia.cz

Než si přebrala cenu z rukou Jona Bon Joviho, zazpívala své největší hity, včetně nového duetu s dcerou Willow Cover Me In Sunshine. Devítiletá dívenka se k matce připojila během akrobatického vystoupení, které dojalo diváky.

Že je Pink zdatnou akrobatkou, dokazuje během svých vystoupení a koncertů pravidelně, Willow však měla na jevišti premiéru. Na červený koberec pak doprovodil dvojnásobnou maminku i mladší syn Jameson.

„Willow to zmákla skvěle, Jameson to zvládá skvěle,“ dmula se pýchou během děkovné řeči. „Miluji, co dělám, a miluji lidi, se kterými to dělám. Jsme v tom docela dobří, ale na tom by nezáleželo, pokud by se na nás nikdo nepřišel podívat. Takže děkuji fanouškům po celém světě, kteří chodí na koncerty. Nemůžu se dočkat, až se zase sejdeme,“ vzdala hold a na závěr vzkázala: „Sněte ve velkém, co když se vám sny splní?“ ■