Dcera Michala Davida se po letech vrátila do Česka. Kvůli brexitu a covidu přišla o práci v Anglii

Michal David Super.cz

"Dcera je tady v Čechách. Měla různé možnosti. Měla nabídku v Anglii, ale ta kvůli covidu a brexitu padla. Měla pracovat pro jeden velmi prestižní časopis," řekl Super.cz Michal David.

Stále není však vyloučeno, že se do Londýna vrátí. "Stále je tam nějak vedená, tak až se to uvolní, tak by snad práci měla dostat," upřesnil hitmaker.

Klára bydlí v rodinném domě spolu s rodiči a synem Sebastianem. O vnuka se zpěvák s manželkou starají od jeho narození. Klára se tenkrát rozhodla pro studia v zahraničí. "Teď se věnuje hlavně Sébovi, je to její syn, tak se o něj stará. Všichni bydlíme pohromadě, je to fajn, že jsme zase rodina. Séba teď bude mít narozeniny, bude mu 11 let, jsem moc rád, že ho máme. Už je to kluk, se kterým se dá mluvit," dodal Michal David. ■