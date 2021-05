První kontakt s mámou po třech letech! Monika Štiková napsala dceři Ornelle. Takhle to dopadlo

Ornella Koktová promluvila o kontaktu s matkou Super.cz

Nepogratulovala jí k narození syna Svena ani dcery Lilianne. Teprve minulý měsíc Monika Štiková po třech letech zvedla telefon a napsala své dceři Ornelle Koktové (28). Poté, co si v médiích přečetla informace, že ji ve velmi vážném stavu odvezli do nemocnice.

"Napsala mi. Po více jak třech letech. Ale přišlo mi to zvláštní. Nenapsala mi ke Svenovi ani Lilianne. Najednou se ozvala. Přišla mi ta její zpráva, jako když se zajímá o drby. Řekla jsem jí, co mi je, ale zase to celé otočila jako vždy sama na sebe. Jako vždy. Pak už to šlo do hádavých kolejí a už si psala jen sama se sebou. Já už jsem přestala odpovídat," řekla Super.cz Ornella.

"Vyšumělo to do ztracena. Stále se držím toho, že jsem ráda, že mám klid, nemám kolem sebe dramata. Lidé se nemění," krčí rameny.

Stále nedokáže pochopit chování své matky. "Už můžu jako matka říct, že si neumím přestavit, že se nějakému mému dítěti narodí děti a já to přejdu a je mi to fuk. Nepřijde mi to normální. A pak se po třech letech ozve, kdy ležím na pokraji smrti. Nic ve stylu, ježiš co se ti stalo, můžu pomoci s dětmi... To se nekonalo," vysvětluje.

Vztahy v rodině Ornellu mrzí. "Samozřejmě bych chtěla mít fungující rodinu, hezký vztah s mámou. Já nemám ani babičku... Táta zase není dědečkovský typ, nemá moc času. Je to škoda. A nechápu, že si to máma nechá ujít. Děti jsou krátkou dobu malé. Když si s nimi nevybuduje vztah nyní, už to nikdy nevrátí. Nevím, co by bylo cennější," dodala. ■